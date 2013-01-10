На Шаумянском перевале провалилась трасса. Автодорога Майкоп-Туапсе закрыта

В Краснодарском крае движение по автодороге Майкоп-Туапсе временно прекращено. На Шаумянском перевале устраняют последствия просадки грунта. Об этом сообщает в четверг кубанский главк МЧС РФ.

Просадка грунта на 98 км автомобильной дороги Майкоп-Туапсе длиной около 30 м и глубиной около 1 м произошла еще в воскресенье. Погибших и пострадавших нет.

Департаментом автомобильных дорог Краснодарского края в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное прекращение движения автомобилей в направлении Майкоп-Туапсе. Проезд автотранспорта организован по автодороге Туапсе-Краснодар через Горячий Ключ.

На участке автодороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. 9 января, дорожники забурили сваи для понтона и проводили другие работы, необходимые для его установки. Длина будущего моста – 28 метров, ширина – 4,2 метра, а грузоподъемность – 40-60 тонн.

Движение будет реверсивное, и возобновить его планируют уже на этой неделе.