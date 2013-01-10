19-летняя волжанка обвиняется в том, что вербовала смертников

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы города Волжского - спутника Волгограда Алены Быковой. Юное создание обвиняется в трех эпизодах по серьезной статье - содействие террористической деятельности.

Как сообщили «АН-онлайн» в прокуратуре Волгоградской области, по версии следствия, Быкова увлеклась идеологией радикального ислама и в октябре 2011 года уговорила свою подругу выехать вместе с ней в Чеченскую Республику. Они планировали вступить в незаконное вооруженное формирование, чтобы стать шахидками и в дальнейшем совершать теракты. Однако непосредственно перед отправлением автобуса «Волгоград-Грозный» подруга Быковой сбежала.

Второй эпизод датируется январем 2012 года. Алена через соцсети познакомилась со сверстницей из Москвы. Быкова уговорила свою новую знакомую стать смертницей. Однако будущую «шахидку» поймали в Нальчике.

Третьего смертника волжанка хотела сделать из молодого астраханца. Под влиянием уговоров Быковой 18 марта 2012 года ее новый знакомый выехал из Астрахани в Чечню, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов Грозного. Во время задержания у него был обнаружен пистолет и 10 патронов. Возможные теракты помогли предотвратить сотрудники регионального управления ФСБ и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области. После вручения Алене Быковой копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу. Девушка может сесть в тюрьму на 10 лет.