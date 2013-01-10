В Москве обнаружено тело жестоко убитого студента

В Москве неизвестные преступники убили студента-пятикурсника Государственного университета управления. Ему был 21 год. Тело убитого парня обнаружила его мать. Женщина вернулась в среду, 9 января, домой после ночной смены и увидела сына мертвым.

Соседи видели следы крови у входа в квартиру в доме № 9 на улице 2-я Машиностроения. На теле студента обнаружили восемь колото-резаных ран. Ранения зафиксированы на шее, груди и спине. Молодой человек был связан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

Проводится расследование.