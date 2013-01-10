В Ханты-Мансийском автономном округе накануне в районе АЗС "Потенциал" на улице Индустриальной произошла крупная авария с участием внедорожника, грузовика и автобуса, перевозившего вахтовиков. Пострадали 8 человек.

Индивидуальный предприниматель 1976 г.р., имеющий водительский стаж около 7 лет, управляя автомобилем "Тойота Ланд Крузер", не учел метеорологических и дорожных условий и не справился с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения. В результате инцидента внедорожник врезался в КамАЗ с полуприцепом под управлением водителя 1960 г.р. и пассажирский автобус "Ивеко", под управлением 52–летнего водителя.

"По предварительным данным установлено, что в ДТП пострадало восемь человек: водитель автомобиля «Тойота», а также водитель и 6 пассажиров автобуса «Ивеко» (2 женщины, 4 мужчины)", - сообщает пресс-служба МВД по ХМАО-Югре. Автобус перевозил сотрудников одного из нижневартовских предприятий.

В настоящее время полицейские продолжают работать по выяснению всех причин произошедшего ДТП.