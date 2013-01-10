Силовики проверяют самолеты, прибывшие во Внуково и Шереметьево из Вильнюса

Силовики проверяют самолеты, прибывшие в cтоличные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево", сегодня утром из Вильнюса.

В полицию в четверг, 10 января, поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в самолете, следующем из Вильнюса в Москву.

Сначала появилась информация о заложенной бомбе в самолете Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр", рейс № 704, прилетевшем во "Внуково" в 08.13 мск. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Кинологи с собаками проверяют воздушное судно и багаж пассажиров.

Второй самолет из Вильнюса сегодня в 08.33 мск приземлился в "Шереметьево", передает РИА Новости. В этот аэропорт также прибыли оперативные службы. Оба лайнера отогнали на дальние стоянки. В "Шереметьево" также высадили пассажиров и в настоящее время там работают силовики.