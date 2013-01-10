На родине погибших в Альпах туристов сгорело кафе площадью в 2000 кв. м

В станице Северская Краснодарского края накануне вечером крупный пожар уничтожил местное кафе "Ностальжи". Площадь возгорания достигала 2000 кв. м, чего можно было избежать: рабочие, ведущие ремонт в здании поздно вызвали пожарных.

Вначале они пытались потушить воспламенение самостоятельно. Об этом сообщает кубанский главк МЧС РФ. Прибывшим пожарным удалось предупредить распространение огня на соседнее трехэтажное здание. Полная ликвидация пожара заняла около 7 часов и была закончена в 2:30 ночи четверга.

Сообщения о пострадавших нет. Причина пожара и сумма ущерба уточняются.

"АН" писали, что двое погибших и один пострадавший в трагическом происшествии в северо-итальянских Альпах - из станицы Северская Краснодарского края. Тела пятерых жертв аварии доставлены в столицу Кубани сегодня.