На АЭС «Чернавода» в Румынии отключился энергоблок

В Румынии один из двух энергоблоков единственной в стране атомной электростанции «Чернавода» был отключен автоматической системой безопасности. Причину отключения энергоблока на на АЭС румынские СМИ пока не называют.

Генеральный директор компании-оператора АЭС Nuclearelectrica Думитру Дина сообщил, что ничего серьезного на станции «Чернавода» не произошло. В компании-операторе, контролирующем ситуацию на АЭС, также заявили, что инцидент не окажет влияние на энергообеспечение страны.

Последний раз незапланированное отключение реактора на румынской АЭС произошло в ноябре 2012 года. Один из энергоблоков станции также отключали в декабре после обрыва линий электропередачи из-за сильного ветра.

Румынская АЭС «Чернавода» состоит из двух блоков с тяжеловодными реакторами CANDU канадского проекта, мощностью по 700 МВт. Станция производит около 20 процентов потребляемой в стране электроэнергии.