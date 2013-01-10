В Москве ангар с товарами горит на улице Академика Скрябина

В Москве на юго-востоке города на улице Академика Скрябина в четверг ранним утром загорелся металлический ангар, в котором хранятся товары народного потребления. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.

На месте происшествия пожарные обнаружили два очага возгорания. Площадь каждого из них — около 100 квадратных метров. Общая площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы продолжают тушение пожара.

О причинах возгорания пока ничего не известно.