Туристку из России в Лондоне убил ее близкий друг-португалец

Посольство России подтвердило факт убийства в Лондоне 23-летней гражданки России Анастасии Войкиной.

Девушка находилась в столице Великобритании с конца 2012 года. Тело российской туристки со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на понедельник в квартире в Стритхэме (юг Лондона).

У Анастасии были близкие отношения с 27-летним выходцем из Португалии. Россиянку нашли мертвой в квартире, где жил молодой португалец. Известно, что Войкина останавливалась у него. По предварительным данным, он избил россиянку. На теле девушки обнаружены множественные травмы лица, головы и шеи.

Британская полиция арестовала в среду, 9 января, в Лондоне подозреваемого в совершении убийства Фелипе Лопеша, сообщает ИТАР-ТАСС.

Российские дипломаты в Лондоне подтвердили факт убийства гражданки РФ Анастасии Войкиной.

Сотрудники консульского отдела поддерживают связь с компетентными британскими властями и с родственниками девушки. Сейчас консульский отдел занимается вопросами организации приезда в Лондон родных Насти.

Фелипе Лопеша арестовали. Подозреваемый находится под стражей в полицейском участке.