В Москве проверяют два торговых центра после сообщения об угрозе взрыва

В среду в пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщили, что в столице проводится проверка двух торговых центров, расположенных у станции метро "Молодежная", после сообщения об угрозе взрыва.

В пресс-службе рассказали, что сообщение об угрозе взрыва торгового центра, расположенного у станции метро "Молодежная" поступило на службу "02", но точного адреса ТЦ названо не было.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в обоих зданиях торговых центров. Проводится эвакуация людей и персонала из зданий ТЦ, уточнили в пресс-службе.