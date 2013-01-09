Школьник скончался во время соревнований по волейболу

В среду Следственный комитет РФ сообщил, что во время соревнований по волейболу скончался 17-летний школьник, у мальчика остановилось сердце. Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка.

Соревнования проводились во вторник в спортивном зале Алтайской государственной педагогической академии в городе Барнауле Алтайского края.

В сообщении ведомства говорится: "Семнадцатилетний учащийся одной из школ города Барнаула во время соревнований скончался. По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила от остановки сердца".

Проводилась ли медицинская проверка спортсменов перед соревнованиями, не сообщается. Следствию предстоит выяснить причины гибели подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.