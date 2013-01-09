В США потерпел крушение паром, много пострадавших

В среду в Нью-Йорке пассажирский паром потерпел крушение, он врезался в пирс. По различным данным, пострадали от 30 до 50 человек, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, сообщает сегодня местная полиция.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, более десяти человек доставлены на берег на носилках, им оказывается первая медицинская помощь.

Агентство Франс Пресс, в свою очередь, сообщает о 17 пострадавших. По его данным, на пароме на работу в Манхэттен ехали около 300 человек. По словам очевидцев, он слишком быстро двигался к причалу. Судно получило серьезные повреждения, но осталось на плаву. Инцидент произошел в в 8.45 по местному времени (17:45 по Москве).

Причины аварии и точное число раненых выясняются. Известно, что паром Seastreak Wall Street перевозил пассажиров из Нью-Джерси, на судне было около 300 человек.