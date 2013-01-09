В Подмосковье горит двухэтажный жилой дом

Сегодня в Орехово-Зуево произошел пожар в деревянном семиквартирном доме размером 20 на 8 метров, сообщение о пожаре поступило на пульт "О1" в 16.00 мсч, горят квартиры на втором этаже дома.

Площадь пожара на втором этаже около 80 кв.м., так же горит чердак - площадь пожара 60 кв.м.

К месту направлена ОГ Орехово-Зуевского ГПО, эвакуировано 15 человек (2 детей), тушение пожара продолжается.