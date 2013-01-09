Сегодня поздно вечером в Хабаровске загорелся магазин "Империя мебели", по данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о пожаре в "Империи мебели" поступило на пульт "О1" в 22.27 по местному времени.

Горит здание магазина мебели на улице Ленинградской, по первоначальным данным, огонь распространился на площади 600 кв.м.

От ГУ МЧС по Хабаровскому краю пожар тушат 60 человек личного состава и 14 единиц техники, по предварительной информации, пострадавших нет.