В Запорожье столкнулись 2 маршрутки: окровавленных людей выгружали на носилках

В Запорожье на пересечении центрального проспекта города – проспекта Ленина с проспектом Металлургов столкнулись две «маршрутки» с пассажирами.

По свидетельству очевидцев происшествия, ДТП произошло сегодня, 9 января, около 11-30 и прибывшие на место аварии работники «скорых» на носилках выгружали из салонов окровавленных людей.

В управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области информацию о ДТП подтвердили, передает УНИАН.

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