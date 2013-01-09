В Подмосковье убита студентка Московского физико-технического института

В подмосковном городе Долгопрудный была убита студентка Московского физико-технического института. Раненую в живот девушку обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали "скорую помощь" пострадавшей. Спасти девушку не удалось.

По факту убийства студентки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СУ СК РФ по Московской области сообщили, что накануне в полицию поступило сообщение о госпитализации с Первомайской улицы в Долгопрудном 20-летней студентки 2 курса Московского физико-технического института с ножевым ранением брюшной полости, от которого она впоследствии скончалась. Следователи установили, что убитая является жительницей Челябинска. А незадолго до убийства девушка поссорилась со своим 42-летним знакомым из подмосковного Королева, которого правоохранители объявили в розыск на причастность к совершению данного преступления.