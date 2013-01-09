В ДТП на МКАД пострадали дети с мамой, в том числе двухмесячные двойняшки

В Москве в ДТП в районе 5-го километра МКАД в среду днем пострадали женщина и её трое маленьких детей, в том числе двухмесячные двойняшки.

На Носовихинском шоссе водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и врезался в разделительный бордюр. От удара машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Opel.

По данным ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры отечественного автомобиля — это двухмесячные мальчик и девочка, их 8-летняя сестра и мать. Установлено, что в «Жигулях» малышей перевозили без специальных автокресел. Представители ГИБДД сообщили, что только в первые дни января на дорогах столицы в ДТП пострадали 16 детей.