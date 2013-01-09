Россияне с трудом возвращаются домой из Финляндии

Российские туристы в эти дни с трудом возвращаются с отдыха из Финляндии. Особенно тяжко выехавшим за границу на автомобилях. На российско-финской границе наши соотечественники простаивают многочасовые очереди.

Большие проблемы и с билетами. Как на рейсовые автобусы, маршрутные такси так и на поезда. В Финляндии купить билеты крайне сложно. Тем, кто смог попасть на автобусы, приходится ждать их часами. Некоторые ехали стоя или даже сидя на ступеньках.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что за 9 месяцев 2012 года Финляндию посетили почти 400 тысяч российских туристов.