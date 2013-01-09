В Карачаево-Черкессии катание в шаре с горы закончилось уголовным делом

В Карачаево-Черкессии возбуждено уголовное дело по факту смерти туриста, скатившегося 3 января 2013 года в пропасть в надувном шаре. Конкретных фигурантов в деле пока не появилось.

Дело возбуждено по пункту "в" второй части 238-й статьи УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Как ранее сообщали «АН», два жителя Ставропольского края разбились в посёлке Домбай на аттракционе развлечений «Зорб». 27-летний Денис Бураков разбился насмерть - скончался от полученных телесных повреждений, а 33-летний Владимир Щербов с серьёзными травмами был госпитализирован в больницу.