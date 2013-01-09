«Афганец» оценил избиение казанским полицейским в полмиллиона рублей (ВИДЕО)

Ветеран боевых действий в Афганистане, а также участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, подал сегодня иск о компенсации морального вреда за преступные действия сотрудника полиции. Об этом «АН-онлайн» сообщил руководитель пресс-службы Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.

Сам инцидент произошел в апреле 2011 года. Инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД по Казани Альфред Салахутдинов с применением силы загнул правую руку автомобилиста Мунира Хайрутдинова за спину и нанес удары кулаком по телу. Позднее у потерпевшего зафиксировали ссадины правого и левого предплечья.

Суд признал 25-летнего полицейского виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Свои нравственные страдания 56-летний мужчина оценил в полмиллиона рублей, материальный ущерб — в 4302 рубля.