В Москве в ДТП пострадал первый секретарь посольства Киргизии

В Южном округе столицы 1-й секретарь посольства Киргизии в Москве Александр Криворучко на личном автомобиле "Сузуки Гранд Витара" вчера ночью въехал в столб. Врачи говорят - был пьян.

В результате аварии Александр Криворучко со сломанным носом, ушибом груди и черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. Как информируют врачи, он находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине пострадал 32-летний житель столицы Игорь Максимов, сообщает «КП». Его с рваной раной лица, ушибами головы и груди, доставили в ту же больницу.

Александр Криворучко от медицинского освидетельствования отказался, сославшись на неприкосновенность.