Мордовия: два дня без жертв

Достаточно "мирным" стало начало текущей недели в Мордовии. С начала недели на дорогах республики не пострадал ни один человек. По информации УГИБДД ВД по РМ, 7 и 8 января в регионе не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди.

Всего в республике за два дня произошло 69 ДТП, полицейские задержали 27 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.