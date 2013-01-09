Мордовия: два дня без жертв
9 января 2013, 11:49 [«Аргументы Недели», Илья Урсулов, Саранск ]
Достаточно "мирным" стало начало текущей недели в Мордовии. С начала недели на дорогах республики не пострадал ни один человек. По информации УГИБДД ВД по РМ, 7 и 8 января в регионе не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди.
Всего в республике за два дня произошло 69 ДТП, полицейские задержали 27 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.