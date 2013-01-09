Последствия взрыва в Новокузнецке: четверо находятся в реанимации (ВИДЕО)

Четверо из восьми пострадавших во время взрыва в жилом доме Новокузнецка находятся в реанимации – это двое мужчин и двое детей. Врачи оценивают их состояние здоровья как стабильно тяжелое.

У двух пострадавших - ожоги 80 процентов тела. Состояние еще двух пострадавших женщин является стабильным, угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее «АН» сообщали, что в Новокузнецке ранним утром 8 января два человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном доме № 16 на улице Радищева в Орджоникидзевском районе. По словам очевидцев, сначала раздался хлопок, после которого произошло возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона с пропаном, который принес домой один из жильцов. Всего из-за ЧП в той или иной степени пострадали 10 квартир, две из них — получили наибольшие повреждения, остальные — незначительные. Ремонтные работы планируется завершить в течение трех дней. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("причинение смерти по неосторожности").