Следователь из Москвы устроила ДТП в Новгородской области, четверо в морге

Следователь УВД по Северо-восточному округу Москвы вчера вечером стала виновницей ДТП на трассе М-10 «Россия» в Новгородской области, в результате аварии погибли четыре человека.

ВАЗ-2106 и Mitsubishi Lancer столкнулись «лоб в лоб». Водитель ВАЗ 2106 и пассажиры - 20-летняя девушка и 26-летний мужчина - скончались на месте.



В ДТП погиб и 30-летний пассажир иномарки. Водитель Mitsubishi – 28-летняя женщина, ее 20-летний пассажир и мальчик, находившийся в ВАЗ 2106 были доставлены в больницу, сообщает gazeta.ru. Ребенок находится в реанимации.

Водитель иномарки- следователь Следственной части УВД по Северо-восточному округу Москвы, старший лейтенант юстиции, при выполнении обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

По факту произошедшего проводится служебная проверка.