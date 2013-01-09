Самолет Ан-24 в Саранске мог выкатиться за пределы ВПП из-за ее обледенения

Самолет Ан-24 авиакомпании «Авиалинии Мордовии» с командой хоккеистов на борту мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска из-за ее обледенения.

Представитель ГУ МЧС по республике Мордовия сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП в саранском аэропорту могло стать обледенение полосы, передает РИА Новости.

На борту авиалайнера находилась хоккейная команда «Ариада-Акпарс» из города Волжск (республика Марий Эл).

Заместитель директора клуба Айдар Хаялиев передал слова спортсменов: «самолет как бы подпрыгнул и боком выкатился с полосы». «Ребята оперативно покинули самолет. Они были в шоке», - уточнил Хаялиев. Спортсменам был предоставлен другой борт, и в 05.49 мск они вылетели в Казань, ближайший город к их родному Волжску. От казанского аэропорта до Волжска 50 километров.



Накануне «Ариада-Акпарс», выступающая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), со счетом 1:0 обыграла в Краснодаре местную «Кубань». Команда из Волжска сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата ВХЛ.

Напомним, в результате происшествия никто не пострадал. Самолет Ан-24 выполнял рейс из Краснодара в Казань с дозаправкой в Саранске, при маневрировании во время посадки в Саранске выкатился с полосы на 30 метров.