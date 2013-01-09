Налоговый инспектор, обвиняемая в получении взятки, покончила с собой

В Подмосковье налоговый инспектор МИФНС №3 РФ по Московской области Ирина Лаптева, обвиняемая в попытке получения взятки в размере 400 тысяч рублей от предпринимателя, покончила с собой.

Адвокат Игорь Роднов, представлявший интересы погибшей, сообщил, что Ирина Лаптева совершила суицид в ночь со 2 на 3 января 2013 г., приняв сильнейшую дозу лекарств, сообщает РИА Новости.

Налоговый инспектор Лаптева была задержана 13 ноября 2012 года при получении взятки от главы одной из коммерческих организаций. Она находилась под подпиской о невыезде. Ходатайство следствия о ее аресте было отклонено в связи с наличием у нее психического заболевания.