Движение электричек Савеловского направления МЖД восстановлено после аварии

Движение электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги восстановлено. В среду, 9 января, по состоянию на 7.30 поезда Савеловского направления следуют по графику.

Задержки движения электропоездов сегодня утром были из-за ДТП: вместо первого электропоезда из Дубны отправлением в 4.40 мск отправился электропоезд из Вербилок в 5.27 мск. Всего были задержаны два электропоезда. Наибольшее время задержки составило 52 минуты.

"АН" сообщали, что в ночь на среду на железнодорожном переезде грузовой автомобиль врезался в пригородную электричку на 125-м км Савеловского направления Московской железной дороги на перегоне Соревнование-Большая Волга.