Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил полицейского под Воронежем

В Воронежской области в ночь на среду жертвой ДТП стал боец Центра специального назначения ГУМВД России по Москве. Около 2:00 мск на 479-м километре федеральной трассы М-4 "Дон".

водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил мужчину. Им оказался сотрудник полиции. Боец спецназа находился в отпуске.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится расследование.

7 января боец Центра специального назначения ГУМВД России по Москве погиб в аварии в Подмосковье.