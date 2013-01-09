Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил полицейского под Воронежем
9 января 2013, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Воронежской области в ночь на среду жертвой ДТП стал боец Центра специального назначения ГУМВД России по Москве. Около 2:00 мск на 479-м километре федеральной трассы М-4 "Дон".
водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил мужчину. Им оказался сотрудник полиции. Боец спецназа находился в отпуске.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится расследование.
7 января боец Центра специального назначения ГУМВД России по Москве погиб в аварии в Подмосковье.