В Москве 8 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Варшавском шоссе
9 января 2013, 07:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в районе дома №95 на Варшавском шоссе. Сегодня утром микроавтобус Peugeot, в котором находилось 17 пассажиров, врезался в отбойник.
Оперативные службы города сначала сообщали о пяти пострадавших. Но, по последним данным, пострадали восемь человек. Они с травмами различной тяжести доставлены в больницы города.
Один из пострадавших, который в результате ДТП был заблокирован в салоне, был извлечен спасателями и также госпитализирован.
На месте аварии продолжают работать сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.