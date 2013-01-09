В Москве 8 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Варшавском шоссе

В Москве увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в районе дома №95 на Варшавском шоссе. Сегодня утром микроавтобус Peugeot, в котором находилось 17 пассажиров, врезался в отбойник.

Оперативные службы города сначала сообщали о пяти пострадавших. Но, по последним данным, пострадали восемь человек. Они с травмами различной тяжести доставлены в больницы города.

Один из пострадавших, который в результате ДТП был заблокирован в салоне, был извлечен спасателями и также госпитализирован.

На месте аварии продолжают работать сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.