Причиной катастрофы Ту-204 компании Red Wings во Внуково стал отказ реверса

Причиной катастрофы пассажирского самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings в московском аэропорту Внуково стал, наиболее вероятно, отказ реверса. 29 декабря 2012 года при посадке в аэропорту Внуково, реверс на обоих двигателях Ту-204, помогающих экипажу остановить машину на скользкой полосе, не сработал.



В технической комиссии по расследованию катастрофы во Внуково сообщили, что экипаж авиалайнера посадил воздушное судно в штатном режиме, хотя и не совсем аккуратно: Ту-204 приземлился с завышенной скоростью 250 км/ч при норме 225-245 км/ч и с перелетом в несколько сотен метров, пишет сегодня «Коммерсантъ».

По мнению специалистов, эти обстоятельства не были критичными, поскольку и остатка полосы пустому Ту-204 при умеренном попутном ветре было достаточно, чтобы спокойно погасить скорость.

Учитывая сокращенную тормозную дистанцию, а также низкую эффективность «колесного» торможения лайнера (весь день 29 декабря шел снег, снизивший коэффициент сцепления шин с покрытием ВПП), экипаж сделал ставку на применение реверса. При активации этого устройства лопатки двигателей самолета разворачиваются, создавая таким образом обратную тягу, стремящуюся не разогнать, а, наоборот, затормозить катящуюся по полосе машину.

Но реверс на обоих двигателях Ту-204 не сработал, а все попытки пилотов затормозить машину традиционным, «автомобильным» способом, оказались безрезультатными.

Напомним, ранее, за неделю до аварии во Внуково другой принадлежащий авиакомпании Red Wings самолет Ту-204 с аналогичной неисправностью аварийно сел в аэропорту Новосибирска.

Но рекомендация авиационных властей дополнительно смазать заклинивающие приводы включения реверса на других Ту-204 поступила только после трагедии во Внуково.

Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Еще трое пострадали, проходят лечение в московских клиниках.

Ранее представитель МАК сообщил, что крушение авиалайнера, выполнявшего рейс из Праги в Москву, в субботу, 29 декабря, не было связано с состоянием взлетно-посадочной полосы.