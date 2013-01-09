Самолет Ан-24 с командой хоккеистов на борту выкатился за пределы ВПП

Самолет Ан-24 авиакомпании «Авиалинии Мордовии» с командой хоккеистов на борту сегодня после посадки в аэропорту Саранска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров-спортсменов и членов экипажа не пострадал.

Самолет выполнял рейс из Краснодара в Казань с перелетом через Саранск. По данным ГУ МЧС по республике Мордовия, при маневрировании во время посадки в Саранске около 1.10 мск выкатился с полосы на 30 м.

На борту находились 29 человек. Никто не пострадал, ущерба не причинено, передает РИА Новости.

Название хоккейной команды в МЧС не уточнили.

Спортсмены уже вылетели в Казань другим бортом.