Самолет Ан-24 с командой хоккеистов на борту выкатился за пределы ВПП
9 января 2013, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет Ан-24 авиакомпании «Авиалинии Мордовии» с командой хоккеистов на борту сегодня после посадки в аэропорту Саранска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров-спортсменов и членов экипажа не пострадал.
Самолет выполнял рейс из Краснодара в Казань с перелетом через Саранск. По данным ГУ МЧС по республике Мордовия, при маневрировании во время посадки в Саранске около 1.10 мск выкатился с полосы на 30 м.
На борту находились 29 человек. Никто не пострадал, ущерба не причинено, передает РИА Новости.
Название хоккейной команды в МЧС не уточнили.
Спортсмены уже вылетели в Казань другим бортом.