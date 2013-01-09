В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой на Савеловском направлении

В Подмосковье в ночь на среду на железнодорожном переезде грузовой автомобиль врезался в пригородную электричку на 125-м км Савеловского направления Московской железной дороги на перегоне Соревнование-Большая Волга.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Пострадавших в электропоезде нет.

В РЖД сообщили, что в 02:04 мск, несмотря на запрещающий сигнал переездной сигнализации, грузовик выехал на железнодорожные пути, что привело к столкновению с пригородным электропоездом. Произошел сход одной тележки первого вагона электропоезда.

К месту происшествия незамедлительно выехал восстановительный поезд.

В связи ДТП, произошедшем на однопутном участке, ожидаются задержки первых утренних поездов. Железнодорожниками и компанией-перевозчиком приняты необходимые меры для вывоза пассажиров из Дубны в Москву: организовано автобусное сообщение от станции Дубна и платформы Запрудня до станции Вербилки, откуда будут отправляться электропоезда в Москву.