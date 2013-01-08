Машина севастопольца загорелась во время движения: он успел выпрыгнуть

В Севастополе по улице Станюковича в эти выходные во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Passat.

Об этом сообщили в пресс-службе ТУ МЧС Украины в Севастополе.

Мужчина быстро среагировал и покинул машину, после чего сразу сообщил о случившемся по номеру «101». Огонь начал быстро распространяться по машине, охватил приборную панель и передние сидения. Спасатели уже через пять минут были на месте и затушили пламя.

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