Машина севастопольца загорелась во время движения: он успел выпрыгнуть
8 января 2013, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Севастополе по улице Станюковича в эти выходные во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Passat.
Об этом сообщили в пресс-службе ТУ МЧС Украины в Севастополе.
Мужчина быстро среагировал и покинул машину, после чего сразу сообщил о случившемся по номеру «101». Огонь начал быстро распространяться по машине, охватил приборную панель и передние сидения. Спасатели уже через пять минут были на месте и затушили пламя.