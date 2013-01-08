Известная телеведущая, экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши» попала в ДТП

Известная телеведущая, экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец на своем автомобиле Nissan попала в ДТП в центре Москвы. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

Татьяна Судец не справилась с управлением своего автомобиля и Nissan врезался в остановившийся впереди Mercedes при съезде с Гончарного проезда на Большой Краснохолмский мост.

В результате столкновения обе машины получили повреждения. К счастью, никто из участников ДТП серьёзно не пострадал, сообщает портал Life News.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД составили протокол. Диктора Центрального телевидения и знаменитую тётю Таню из «Спокойной ночи, малыши» признали виновной. Предположив, что Судец ведёт себя неадекватно, полицейские предложили ей пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови. Она отказалась. У телеведущей забрали водительские права. После суда Татьяна Судец может лишиться прав на 1,5 - 2 года.