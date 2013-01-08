В Таиланде трансвестит ограбил российского туриста

В Таиланде трансвестит ограбил 50-летнего российского туриста. Мужчина из России познакомился на пляже в Паттайе с 27-летним тайским трансексуалом.

Россиянин Александр предложил молодому человеку покататься на автомобиле, после чего пригласил к себе. Посидели, выпили.

После чего Александр лишился сознания. Когда он очнулся, транссексуала, 1500 долларов, нескольких кредитных карт и электроники в его апартаментах уже не было. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года.

На днях вора задержали. Найти преступника местным полицейским удалось благодаря записи регистратора, установленного в автомобиле россиянина.