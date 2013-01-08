В США в одном из городов из-за угрозы стрельбы закрыты все школы

В США все школы в городе Стойбенвилл штата Огайо во вторник закрыты по решению местных властей из-за угрозы, поступившей в адрес одного из учебных заведений.

Представитель департамента образования города Стойбенвилл Майк Маквей сообщил, что утром во вторник в одной из социальных сетей появилось сообщение о том, что некто якобы намеревается устроить стрельбу в одной из местных школ. Полиция приступила к расследованию, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, менее месяца назад в США 20 детей и шестеро взрослых, в том числе директор начальной школы, стали жертвами 20-летнего жителя города Ньютаун Адама Ланза. До этого Ланза застрелил дома свою мать, а после массового убийства в школе покончил с собой.