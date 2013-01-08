У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 8 января, у побережья эгейского побережья Турции.

Толчки были зафиксированы в 16.16 по местному времени (18.16 мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,9 километров, а его эпицентр располагался в 47 километрах от острова Бозджаада и в 67-километрах от города Эзине, сообщает Геологическая служба США. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Толчки ощущались в Стамбуле и его окрестностях, передает РИА Новости.

В первые январские дни необычайно теплая погода стояла в районе Антальи. По словам очевидцев, россияне с удовольствием купались в море.