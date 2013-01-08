Туристы разбились на аттракционе «Зорб» в Домбае (ВИДЕО)

Два жителя Ставропольского края разбились в посёлке Домбай на аттракционе развлечений «Зорб». 27-летний Денис Бураков разбился насмерть - скончался от полученных телесных повреждений, а 33-летний Владимир Щербов с серьёзными травмами был госпитализирован в больницу. Инцидент произошёл 3 января 2013 года.

По версии следствия, два жителя Ставропольского края поднялись на канатной дороге из посёлка Домбай к вершине горы Мусса-Ачитара где воспользовались услугами аттракциона развлечений «Зорб». Погрузившись в надувной шар диаметром около 3,5 метров Бураков и Щербов должны были скатиться в шаре по специально отведённому маршруту. Но по неустановленным причинам шар отклонился от маршрута и упал в ущелье Гоначхир со склона 70-80 градусов. Шар «Зорб» пролетел расстояние около 1 километра и остановился на ледяном покрытии озера Павлиний Глаз, расположенного в ущелье Гоначхир, сообщает СКР. В результате падения Бураков скончался от полученных телесных повреждений, а Щербов с серьёзными травмами был госпитализирован в больницу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка.

В настоящее время следственными органами опрошено большое количество очевидцев происшествия, а также родственники и друзья пострадавших. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ, (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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