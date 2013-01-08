В Москве пропала молодая женщина Ирина Кабанова, ее ждут трое детей

В Москве 3 января пропала 39-летняя Ирина Кабанова. Женщина, 1973 года рождения, вышла из дома в Москве в Войковском районе, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы Ирины Кабановой: рост: 170 см; телосложение: нормальное; цвет волос: русый; цвет глаз: карие. Была одета в коричневую вельветовую куртку, серую шапку с козырьком, желто-коричневый свитер, полосатые штаны, высокие черные ботинки. При себе у нее была сумка, паспорт и мобильный телефон.

Ирину Кабанову ждут дома трое детей и муж Алексей. Поиски женщины продолжаются шестой день.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить об этом по телефону 02 либо по круглосуточным телефонам "Лиза Алерт":

8(800)700-54-52, 8 (495) 646-86-39. В настоящее время к поискам подключились добровольцы.