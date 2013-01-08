В Москве почтовики получили посылку с тридцатью гранатами

При осуществлении сортировки посылок в Московском межрайонном сортировочном почтамте (ММСП) в Восточном округе Москвы на Перовской улице у почтовых работников вызвала подозрение поврежденная посылка с тяжелым вложением, похожим на гранату.

В соответствии с действующими инструкциями по почтовой безопасности, дежурный администратор почтамта незамедлительно остановил работу, удалил из помещения людей и вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что боеприпасы не были начинены взрывчаткой: в посылке были лишь корпусы и взрывные механизмы. Сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.