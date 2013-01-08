Астахов проверит самоубийство подростка из приемной семьи в Татарстане

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов взял на контроль самоубийство 15-летнего Рузаля Хайбуллина, воспитывавшегося в приемной семье в селе Левашово. По словам детского омбудсмена, в настоящий момент по факту трагической смерти приемного подростка проводится независимая проверка.

По данным местной полиции, тело ученика 9-го класса было обнаружено 29 декабря 2012 года, оно висело в петле в сарае. После гибели родителей в ДТП в 2003 году Рузаль рос в приемной семье Хайбуллиных, которым приходился дальним родственником. В семье воспитывалось шестеро детей.

После гибели мальчика жители села Левашово, в котором проживает семья Хайбуллиных, забили тревогу и обратились к Астахову. Они утверждают, что приемные родители обращались с мальчиком "как с животным". В письме омбудсмену они рассказали, что мальчик постоянно жаловался на приемных родителей. Подросток сам рассказывал, что его постоянно били, издевались, закрывали в холодном чулане и держали без еды сутками, давая только кусок хлеба и воду. Со слов учителей подростка, в последние дни жизни Рузаль сильно переживал, что не смог 4 года назад по состоянию здоровья поступить в суворовское училище.

Приемные родители Рузаля Хайбуллина нигде официально не работают, они держат в хозяйстве стада коз, овец, гусей и уток. Ухаживать за домашними животными им помогают приемные дети. Жители села считают, что приемные дети нужны семье Хайбуллиных как работники и как источник дохода - за приемных детей полагалась зарплата.

Астахов заявил, что если в ходе проверки выяснятся случаи халатного отношения сотрудников органов опеки к этому ребенку, то их привлекут к ответственности, передает РСН.

СКР сейчас проверяет несколько версий самоубийства мальчика из приемной семьи.