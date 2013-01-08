В Нигерии будут судить 15 российских моряков с задержанного судна Myre Seadive

В Нигерии будут судить 15 российских моряков с задержанного ВМС этой африканской страны судна Myre Seadive. Капитан-лейтенант нигерийских ВМС Джерри Омодара сообщил, что у них нет полномочий судить россиян, поэтому их передают полиции.

Моряки уже переданы под стражу полиции, передает РИА Новости.

Ранее российские дипломаты в Абудже уверяли о скором освобождении 15 российских моряков с задержанного судна Myre Seadive. В конце декабря 2012 года в МИД РФ заявили, что руководством Нигерии принято решение в ближайшие дни предоставить возможность вернуться в Россию 15 россиянам.

Напомним, члены экипажа судна Myre Seadiver были задержаны по подозрению в контрабанде оружия в Лагосском порту в Нигерии 19 октября.