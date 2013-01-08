В Барнауле умер 28-летний инвалид, которого высадили из автобуса на морозе

В Барнауле в краевом центре термических поражений сегодня умер 28-летний инвалид детства, около месяца назад получивший обморожение рук после того, как его высадили в 40-градусный мороз из автобуса, в котором он случайно оказался без сопровождения в конце декабря.

Напомним, мужчина, не мог разговаривать и попросить о помощи, поэтому около 12 часов он провел на сильном морозе и обморозил руки. Инвалид детства случайно оказался один в автобусе из-за того, что его мать не успела зайти вслед за ним в автобус до того, как закрылись двери.

Мужчину на остановке в поселке Новосиликатный высадили водитель и кондуктор. Мать погибшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже, но там не предприняли действий для его розыска.

По данным СКР, ранее следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводилась доследственная проверка по факту непринятия сотрудниками полиции мер к розыску молодого человека. По результатам проведения проверки было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в действиях сотрудников полиции.

Личности водителя и кондуктора автобуса, в котором ехал инвалид, установлены. Но они отрицают, что видели погибшего.