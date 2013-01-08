МИД РФ: Водителю разбившегося в Альпах снегохода предстоит длительное лечение

Лечение Азата Ягафарова, водителя снегохода с туристами из России, разбившегося в итальянских Альпах, может потребовать продолжительное время - от одного до двух месяцев.

МИД России и Генконсульство России в Милане продолжают держать ситуацию с российскими туристами, пострадавшими в г. Чермис, на особом контроле. На данный момент совместно с Генконсульством Италии в Москве проработан и решен вопрос о срочной выдаче виз родным и близким пострадавших, планирующим выехать в Италию для помощи проходящим лечение Азату Ягафарову и Борису Юдину. Соответствующий список был направлен в Генконсульство Италии утром 7 января. По информации итальянской стороны, визы будут выданы в день обращения на безвозмездной основе.

В Италии трагедия с гражданами России произошла в пятницу вечером на высоте примерно 2 тысячи метров между Алберги-дель-Чермиз и Досс-дей-Лорези в северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже.

Снегоход с прицепом, перевозивший восемь человек, упал с высоты около 100 метров. В результате произошедшего шесть россиян - пятеро туристов из Краснодара и управляющая высокогорной гостиницей Рафиля Пшеничная – скончались. Муж Пшеничной Азат Агафаров и турист Борис Юдин с множественными травмами и переломами госпитализированы.

Согласно первым выводам следствия, авария произошла из-за неосторожности, а не потому, что водитель снегохода был пьян, пишут итальянские СМИ. По словам главного прокурора города Тренто Джузеппе Амато, в крови Агафарова, управлявшего в момент трагедии снегоходом и подозреваемого в непреднамеренном убийстве нескольких человек, уровень алкоголя в крови был "лишь ненамного больше допустимого предела". Отметим, разрешенная в Италии норма - 0,5 промилле.

Определены сроки возвращения на родину тел погибших, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Генконсульство России в Милане находится в контакте со страховой компанией и мэрией г. Кавалезе. По завершении необходимых процедур тела погибших будут отправлены из Милана в Москву, а затем в Краснодар. Предполагается, что в течение двух-трех дней этот вопрос будет окончательно решен. Репатриацией тела Рафили Пшеничной, постоянно проживавшей в Италии, занимается ее сын Ильнур Ахметов, который в ближайшее время должен вылететь в Италию.

Генконсульство России в Милане находится в постоянном контакте с врачами госпиталя провинции Тренто, в котором проходят лечение Азат Ягафаров и Борис Юдин. Как сообщалось ранее, их жизни ничего не угрожает. У Юдина наблюдается положительная динамика, врачи не исключают его транспортировки в Россию для дальнейшего лечения до конца текущей недели. Состояние Азата Ягафарова оценивается как стабильное. После проведенной ему 5 января операции наблюдается также положительная динамика.

Телефон горячей линии Генконсульства России в Милане для получения дополнительной информации: +39-335-549-79-74.