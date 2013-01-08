В Израиле 26 российских туристов не могут вылететь из международного аэропорта "Бен-Гурион" города Тель-Авив из-за отмены рейсов украинской авиакомпании "Аэросвит".

Заведующий консульским отделом посольства России в Израиле Руслан Кандауров сообщил, что проблема заключается в том, что часть туристов, которые не могут покинуть места отдыха из-за проблем авиаперевозчика, отправляют другими рейсами за счет авиакомпании "Аэросвит". Но на сегодняшний день пока никаких бортов от авиакомпании в Тель-Авив не прибыло.

По словам консула, телефон сотрудников "Аэросвит" не отвечает. Пытаются отправить людей другими рейсами. Дипломат отметил, что большинство из тех россиян, которые не могут вылететь из Тель-Авива прибыли в Израиль не с туристической группой, а по индивидуальным путевкам. Вопрос об обеспечении туристов местами в отелях на время задержки авиарейсов пока не решен, сообщает РИА Новости.

Подобная ситуация с 54 украинскими туристами возникла в аэропорту "Бен-Гурион" 6 января.

По последним данным, украинская авиакомпания во вторник, 8 января, отменила 15 рейсов, как внутренних, так и зарубежных.

Хозяйственный суд Киевской области 29 декабря 2012 года вынес определение о начале производства по делу о банкротстве частного акционерного общества "Авиакомпания "Аэросвит", которая испытывает финансовые трудности. Позже в компании пояснили, что таким образом они хотят начать процедуру санации. В настоящее время рейсы авиакомпании отменяются по всему миру, в аэропортах застряли сотни пассажиров.