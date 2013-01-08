СКР: дело возбуждено по факту пожара в жилом доме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области из-за взрыва газа и последующего пожара в жилом доме в городе Новокузнецке сегодня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Во вторник, 8 января, в 7 часов 14 минут поместному времени в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка в многоквартирном жилом доме произошел пожар в 3 квартирах. В результате 2 человека погибли, еще 8, в том числе 3 детей, госпитализированы. Погибли 58-летняя женщина и ребенок.

Перед возникновением пожара жители слышали хлопок. По предварительной версии, произошел взрыв газового баллона, однако сам дом не газифицирован.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СКР.

Заместитель губернатора Кемеровской области по ЖКХ Анатолий Лазарев рассказал, что, по предварительным данным, взорвался баллон с пропаном, который один из жильцов несанкционированно принес в свою квартиру, передает РИА Новости.

По словам Лазарева, 50-летний мужчина использовал пропан, чтобы обогревать частный дом тепловой пушкой. Когда на морозе у баллона замерз клапан, мужчина принес его в девятиэтажку, чтобы отогреть.