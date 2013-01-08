Российские бизнесмены будут добиваться экстрадиции Полонского в Россию

Консультант по связям с общественностью из компании Wellington International Фред Харрисон заявил, что группа российских предпринимателей, чьи имена он не назвал, намерена добиваться экстрадиции бывшего основателя компании Mirax Group из Камбоджи в Россию, независимо от решения суда Сиануквиля 9 января. По его словам, бизнесмены утверждают, что Полонский должен им порядка $600 млн, которые они вложили в девелоперские проекты компании Mirax Group (нынешняя компания «Поток»).

В настоящее время Полонский и двое его спутников содержатся в тюрьме и ожидают суда по обвинению в незаконном лишении свободы и умышленное насилие. Россиянам грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет (максимальное).

«Как только судебные разбирательства над Полонским в Камбодже будут завершены, инвесторы хотят добиться его возвращения на родину, - цитирует Харрисона Cambodia Daily. - До ареста, несколько месяцев назад Полонский снял частный остров».

В 2011 году Полонский заявил, что отошел от дел в компании Mirax Group, было принято решение закрыть бренд Mirax, при этом компания пообещала выполнить все обязательства по достройке всех действующих объектов.