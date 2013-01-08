В аэропорту Бостона загорелся «самолёт мечты» «Боинг-787»

В США в аэропорту Бостона загорелся самолет «Боинг-787» японской авиакомпании Japan Аirlines. Авиалайнер «Боинг-787» - Dreamliner - «Лайнер мечты». Пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар на борту гиганского самолета начался через 15 минут после высадки пассажиров. Причиной возгорания стал взрыв аккумулятора вспомогательной энергетической установки в кабине пилота. Его заметил механик.

После распространения информации о пожаре на Dreamliner акции «Боинга» на последней торговой сессии упали на 2 процента. Dreamliner — первый полностью новый самолёт компании Boeing с 1995 года. Поставки этих самолётов несколько раз откладывались. Первый коммерческий перелёт «Лайнер мечты» совершил чуть более года назад. Возгорание на борту самолета «Боинг-787» - не первый инцидент с этим авиалайнером.