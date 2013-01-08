Жители Татарстана обратились к Астахову: в приемной семье повесился ребенок

В Татарстане в селе Левашово Алексеевского района покончил с собой ребенок, 15-летний Рузаль Хайбуллин. Подросток воспитывался в приемной семье. Подросток повесился в сарае в конце декабря.

Односельчане несовершеннолетнего ребенка забили тревогу и написали письмо уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову.

В семье приемных родителей, где рос Рузались, воспитываются еще две приемные девочки. Узнав о гибели подростка, люди были в шоке. Жители села Левашово пишут, что приемные родители относились к ребенку как к животному. По их словам, они закрывали Рузаля в чулане, держали без еды сутками, а если кормили - то давали стакан воды и кусок хлеба. Парня постоянно били, издевались над ним.

Следователи уже устанавливают все обстоятельства инцидента, пишет "Комсомольская правда". Ребенок хорошо учился. Но, как рассказали школьные учителя, последние дни мальчик сильно переживал из-за того, что по состоянию здоровья не смог поступить в суворовское училище.

В Следственном комитете Татарстана сообщили, что проверяют различные причины самоубийства подростка из приемной семьи.