В США осудят приемных родителей ребенка из России Даниила Кручина

В США приемные родители Мэтью и Эми Суини предстанут перед судом по обвинению в жестоком обращении с усыновленном ими ребенком из России Даниилом Кручиным.

Коллегия присяжных в окружном суде в городе Манассас штата Вирджиния 7 января пришла к выводу, что обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой, имеет достаточно оснований для передачи в суд.

Если вина приемных родителей Даниила Кручина будет доказана, то их могут приговорить к крупному штрафу или тюремному заключению.

Даниил Кручин, родившийся в Туле, был усыновлен офицером ВМС США Мэтью Суини и его женой Эми в 2006 году. Американские родители усыновили мальчика, когда ему было три года.

В июле 2012 года 8-летний мальчик в час ночи убежал от родителей к соседям и попросил о помощи. Те обнаружили на теле ребенка, отказывавшегося возвращаться домой, синяки и следы от ударов. Супруги Суини были задержаны по подозрению в жестоком обращении с мальчиком. Их освободили под залог в 40 тысяч долларов. Приемного передали под опеку местным социальным службам.

Руководство Следственного комитета России в июле 2012 года сообщало, что проведет проверку информации о нанесении побоев восьмилетнему приемному сыну из России американскими родителями. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов сразу обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой взять ситуацию под контроль, поручить Генконсульству РФ оказать помощь пострадавшему ребенку. Астахов отметил, что ежегодно более 28 тысяч детей страдают от приемных родителей в США.